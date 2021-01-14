Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев, курирующий вопросы социальной политики, привился от COVID-19. Об этом он сообщил на прошедшем заседании регионального оперштаба.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я провакцинировался уже два раза «Спутником V». Второй раз был 25 декабря. Не могу сказать, что я не нарушал предписанные режимы, но, тьфу-тьфу-тьфу, у меня выработались антитела, довольное высокие единицы. И один раз было какое-то небольшое недомогание после второй прививки», — уточнил заместитель главы региона.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область за весь период поступило 11 тыс. 443 доз вакцины. Прививку от COVID-19 в настоящее время получают медики, социальные работники и педагоги. Формируются списки на вакцинацию работников транспорта.

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