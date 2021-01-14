Казань, , 14:30 — REGNUM В Казани за минувшие сутки около 400 жителей проигнорировали требования Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

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Сотрудники ведомства совместно с контрольно-ревизорскими службами транспортных предприятий осуществляли проверку на 17 контрольных точках. Всего проинспектировали 521 единицу подвижного состава. Нарушителями масочного режима в городском общественном транспорте стали 375 человек.

Профилактические рейды по выявлению нарушителей будут продолжены, заверили в пресс-службе комитета.

ИА REGNUM ранее сообщало, в общественном транспорте столицы Татарии намерены усилить контроль соблюдения масочного режима из-за роста числа нарушений в новогодние праздники. Во время длинных выходных было проверено 720 транспортных средств и выявлено 215 нарушителей.

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