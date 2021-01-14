Подгорица, , 13:43 — REGNUM В регионе Западных Балкан наибольшее количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч жителей зарегистрированно в Черногории, за которой следуют Словения и Албания.

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Сербия не публикует данные о количестве активно больных на 100 тысяч жителей.

На 100 000 жителей Черногории приходится 1 540 активных случаев заболевания, 1 190 — в Словении и 876 — в Албании.

В Боснии и Герцеговине (БиГ) на 100 тысяч жителей зарегистрировано 810 пациентов, в Северной Македонии — 733, в Косово — 302 и в Хорватии — 130.

В регионе самая высокая 14-дневная заболеваемость новыми случаями коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей была зарегистрирована в Словении, за ней следуют Черногория и Сербия.

Сербия занимает первое место в регионе по количеству госпитализированных из-за COVID-19 на 100 тыс жителей, за ней следуют Словения и Черногория.