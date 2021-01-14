Волгоград, , 13:43 — REGNUM Два новых объекта здравоохранения построят в Камышине Волгоградской области. Проектно-сметную документацию для современной поликлиники и инфекционной больницы поручил подготовить губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе администрации региона.

Глава области в ходе рабочей поездки посетил новый центр амбулаторной онкопомощи в Камышине. Пройти обследование здесь могут около 230 тысяч жителей Камышинского, а также Котовского, Жирновского, Руднянского и Ольховского районов. За год с момента открытия медицинскую помощь получили уже 4,5 тысячи человек, 206 из них прошли стационарное лечение.

«Принято решение с этого года там, где располагаются центры онкопомощи, начать капитальный ремонт поликлиник. Второй поликлиники в Камышине не хватает. В этом году мы должны определиться с местом и сформировать техническое задание для подготовки проектно-сметной документации», — сказал губернатор.

В течение 2021 года также будет подготовлен проект на инфекционную больницу на 60 мест. Начался подбор площадки под будущее учреждение, работы на участке планируют начать в 2022 году.

В Волгоградской области на базе ведущих медицинских учреждений функционируют 10 современных диагностических подразделений, работающих в формате центров амбулаторной онкологической помощи. В 2021 году будут созданы ещё четыре учреждения.