Токио, 14 января 2021, 13:38 — REGNUM Открытие тематического парка развлечений Super Nintendo World перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 января на своей странице в Twitter рассказал журналист Bloomberg Такаши Мочизуки.
https://twitter.com/6d6f636869/status/1349584487827480576
Изначально парк развлечений планировали открыть 4 февраля 2021 года. Новая дата пока не называется — руководство Super Nintendo World ещё не готово принять решение из-за продолжающейся пандемии.
Напомним, Super Nintendo World — это тематический парк развлечений, все аттракционы которого так или иначе посвящены видеоиграм японской компании Nintendo. Его открытие планировалось в Осаке.
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