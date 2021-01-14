Симферополь, , 13:38 — REGNUM Рестораны, кафе и бары на территории Республики Крым с 15 января смогут работать без ограничения по времени — запрет на деятельность в ночное время снят изменениями в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности. Документ опубликован на сайте правительства региона.

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Рестораны должны будут сократить количество посадочных мест на 50%. Также с 15 января смогут возобновить работу фуд-корты в торговых центрах.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее двух метров)», — говорится в тексте указа.

Этим же документом до 1 февраля продлён запрет на проведение в Крыму массовых мероприятий — корпоративов, банкетов, гуляний и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Крыму был обновлён рекорд по числу суточных заражений коронавирусом — было выявлено сразу 365 новых носителей.