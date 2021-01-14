Москва, , 13:42 — REGNUM Надсадный сухой кашель, который бывает у курильщиков по утрам, наблюдается у больных коронавирусной инфекцией в течение всего дня. Так можно различить эти виды кашля, рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко 14 января в интервью радио Sputnik.

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Он добавил, что специалист сможет отличить «ковидный» сухой кашель по звуковым особенностям, хотя поставить по ним диагноз без тестов и анализов нельзя. На словах объяснить, какие у такого кашля звуковые нотки, сложно.

«При коронавирусе появляется сухой кашель, и голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание», — пояснил Карабиненко.

Но тяжёлый кашель не обязательно указывает на COVID-19, заболевание нужно подтверждать лабораторно, добавил врач.