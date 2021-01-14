Ульяновск, , 13:35 — REGNUM В Ульяновской области из-за сильных снегопадов и метели ограничено движение транспорта. Решение о продлении ограничений будет приниматься с учётом погодной ситуации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»

В регионе введено временное ограничение движения для рейсовых автобусов и грузовых машин. Это решение принято из-за отсутствия «нормальной видимости».

До 15:30 в Ульяновской области приостанавливается движение по направлению в Барыш и Инзу, а так же в рабочие посёлки Базарный Сызган, Вешкайма, Карсун, Кузоватово, Новоспасское, Радищево, Старая Кулатка, Павловка и Николаевка. Власти также добавляют, что с Госавтоинспекцией достигнута договорённость о временном ограничении движения грузового транспорта на сложных участках.

Решение о продлении ограничений будет приниматься в зависимости от погодных условий.

По словам министра транспорта Евгения Лазарева, аэропорт и железнодорожный вокзал функционируют в штатном режиме.

По данным МЧС, в Поволжье на территориях Марий Эл, Мордовии, Татарии, Оренбуржья, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей из-за неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения, порывами линий связи, затруднением движения транспорта. В ведомстве отмечают, что в данных регионах наблюдается сильный снег, метель, гололедные явления, порывы ветра до 23 м/с.