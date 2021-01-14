Пенза, , 14:28 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в начале ноября 2020 года получил положительный тест на коронавирус и работал удаленно. После выдоровления стать донором антиковидной плазмы ему не удалось. Об этом 14 января сообщила руководитель пресс-службы Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

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По ее словам, у многих появился вопрос: «Почему губернатор не сдает плазму для переливания больным с COVID-19, ведь он сам переболел и должен иметь антитела»?

Черёмушкина пояснила, что антитела после болезни у Белозерцева действительно сформировались. Анализ, подтвердивший это, он сдал два дня назад, так как сразу после болезни результат может быть неинформативным.

При отборе антиковидной плазмы медики учитывают ряд особенностей с целью обеспечения безопасности донора и реципиента. К ним относятся масса тела, возраст, дата донации плазмы и другие. Решение о допуске донора к процедуре принимает коллегия врачей.

«Кандидатура губернатора, к его большому сожалению, так как он хотел стать донором, была отклонена врачами по объективным параметрам», — отметила руководитель пресс-службы. Представитель главы области добавила, что её в доноры тоже не взяли.

ИА REGNUM ранее сообщало, с июня по октябрь 2020 года Пензенским областным клиническим центром забора крови было заготовлено около 140 литров антиковидной плазмы, это около 600 доз. Вся заготовленная антиковидная плазма отпущена в лечебные учреждения.

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