Копенгаген, , 13:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения готова содействовать для ускорения процесса сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Об этом сегодня, 14 января, на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро организации Олег Бенеш.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По его словам, в настоящее время этот процесс находится на стадии согласования и предоставления информации.

«ВОЗ рад сотрудничать и оказать возможное содействие, чтобы ускорить эти процессы», — цитирует РИА новости слова Бенеша.

Читайте также: В ВОЗ надеются получить полные данные о «Спутнике V» к концу января

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена получить полные данные об этом препарате к концу января.

Ранее по теме: В Алжире зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19

Напомним, 10 января вакцина от COVID-19 «Спутник V», созданная в Российской Федерации, была зарегистрирована в Алжире. Это государство стало первой страной Африки, зарегистрировавшей препарат.

Читайте ранее в этом сюжете: Производители «Спутника V» подали заявку о сертификации вакцины в ВОЗ