Москва, , 13:21 — REGNUM Следственный комитет России ходатайствует о продлении ареста бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

Так, следователи попросили суд продлить меру пресечения Максименко в виде содержания под стражей на срок до 25 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября бывший замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко был задержан в Москве и ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, он причастен к незаконному заключению госконтрактов в 2018 году на строительство и ремонт объектов системы ФСИН.