Москва, , 13:20 — REGNUM На сегодняшний день в гражданский оборот поступило уже 1,6 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Наращивание производства вакцины позволяет увеличивать ее выпуск в гражданский оборот. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут. На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще двух млн доз вакцины «Спутник V», — сказал Мурашко.

Он призвал регионы повысить доступность вакцинации от COVID-19 для граждан.