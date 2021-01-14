Иваново, , 13:20 — REGNUM Последствия снегопада устраняют дорожники в Ивановской области 14 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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За ночь на 14 января дорожные службы очистили от снега и провели противоледную обработку более 3,4 тыс. км региональных дорог. На всей региональной дорожной сети выведено более 220 единиц специализированной техники.

С 04:00 спецтехника вышла и на улицы областного центра, проведена полная обработка противогололёдным материалом. Улицы города днем продолжают чистить с помощью техники, продолжатся работы по уборке мостов и путепроводов и сбору мусора на газонной части.

Снегопад продолжается, дорожники переведены на усиленный режим работы. Уточнили в пресс-службе правительства.

Снегопад обрушился на регион в ночь на 14 января. При этом в Ивановской области держатся и достаточно сильные морозы — сейчас в областном центре — 16 градусов по шкале Цельсия.