Курган, , 13:15 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 41 зарегистрирован в Кургане, сообщает 14 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 110 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 14 января выявлено 13 592 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 784 человека, 202 пациента с COVID-19 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).