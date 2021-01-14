Нижний Новгород, , 13:15 — REGNUM Более 50 единиц специальной техники расчищают от снежных заносов три федеральных трассы на территории Нижегородской области. В непрерывном режиме техника работает на автодорогах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов, сообщает пресс-служба ФКУ Управление дорог Москва — Нижний Новгород.

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За сутки для обработки трасс использовано 820 тонн противогололедных материалов.

В настоящее время круглосуточный мониторинг дорожной ситуации ведется в с помощью 17 видеокамер, 12 метеостанций и 12 постов учета интенсивности движения. Регулярно объезд участков трасс проводят дорожные патрули.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас сильный снегопад идёт в большинстве регионов Приволжского федерального округа. К примеру, в Саратовской области АО «Саравтовокзал» отменил рейсы по межмуниципальному и междугороднему сообщению из-за метели.

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