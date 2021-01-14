Иерусалим, , 13:16 — REGNUM Два миллиона жителей Израиля уже получили первую дозу вакцины от COVID-19, к утру 14 января почти 105 тыс. человек получили обе дозы вакцины от компании Pfizer и должны стать невосприимчивы к вирусу в течение недели, передает Jerusalem Post.

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Журналисты отмечают, что еще больше вакцин Pfizer уже в пути. Крупная партия ожидается в воскресенье и далее каждую неделю, к концу марта в Израиле планируют привить более пяти миллионов человек (население страны составляет около 9,2 млн).

При этом сроки окончания локдауна неизвестны. С одной стороны, идет вакцинация, с другой — опасения вызывают «британские» и «южноафриканские» мутации, которые распространяют вирус еще быстрее.

По имеющимся данным, минздрав будет принимать во внимание не только общее количество новых ежедневных случаев заражения, но и то, снижается ли численность серьезных случаев. Это означает, что по мере того, как пожилые люди и люди с высоким риском получают вторую дозу, ограничения могут быть сняты, даже если вирус еще будет распространяться.