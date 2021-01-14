Ульяновск, , 13:08 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус почти вдвое превысило выявленные случаи заражения SARS-CoV-2, составив соответственно 478 и 245. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 14 января, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтвержден 39 861 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 245.

Переболели COVID-19 в регионе 36 954 человек, из них за последние сутки — 478. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 91,8%. В настоящее время насчитывается активно больных COVID-19.

Так же за последние сутки в области умер один пациент с коронавирусом — таким образом, с начала пандемии от COVID-19 скончались 487 человек.

Отметим, что в Ульяновской области к 78-летию региона пройдет акция «Добрые дела — родному краю». 18 и 19 января в Центре общественного здоровья можно будет получить консультацию врача-кардиолога и бесплатно пройти скрининговое медицинское обследование.