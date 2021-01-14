Буйнакск, Дагестан, , 13:07 — REGNUM В Дагестане проводятся работы по хлорированию воды, подаваемой в водопроводные сети. В связи с этим местные власти предупредили о том, что пользоваться этой водой пока нельзя.

«Уважаемые жители города Буйнакска, информируем вас о том, что проводятся очистительные и промывочные работы водопроводных сетей методом гиперхлорирования. Внимание, не пейте воду из-под крана и не используйте в бытовых целях», — говорится в сообщении мэрии на официальной странице в Instagram.

В настоящее время администрация организовала подвоз воды горожанам для хозяйственно-бытовых нужд.

Как ранее сообщалось, из-за вспышки кишечной инфекции в Буйнакске закрыли временно, до 18 января, все детские сады. В школы организован подвоз питьевой воды в бутылках и с помощью пяти водовозов. Общее число отравившихся достигло 115 человек, большая их часть — дети.

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