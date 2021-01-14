Йошкар-Ола, , 13:06 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 135 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в регионе выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9883 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1173 человека.

Читайте также: В Марий Эл вновь выявили 48 случаев заражения коронавирусом