Иерусалим, , 13:29 — REGNUM Добровольцы испытаний израильской вакцины от COVID-19 получают до 6435 шекелей за участие в национальных усилиях, сообщает Jerusalem Post 14 января. Это порядка 150 тысяч рублей.

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Участники получают 495 шекелей (около 11,5 тыс. руб.) за каждый визит в Институт биологических исследований, что в некоторых группах составляет 6 435 шекелей на одного участника, если он совершает 13 визитов. Все участники должны пройти около 12 посещений в течение испытательного периода и получить компенсацию за свое участие, при расчете который учитывается средняя зарплата в стране, плюс проезд, парковка и питание.

Недавно Институт биологических исследований запустил вторую фазу клинических испытаний вакцины-кандидата, известной как Brilife. Хотя фаза обычно должна длиться от 12 до 14 месяцев, ожидается, что институт попросит сократить ее до нескольких месяцев. Затем испытания перейдут к фазе III, в которой около 30 000 участников будут проверять на себе эффективность вакцины как внутри Израиля, так и за его пределами.

Ожидается, что этот этап начнется весной.

Проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что участникам, получившим плацебо и имеющим право на вакцинацию Pfizer или Moderna, будет разрешено сделать эту прививку, что может повлиять на усилия по оценке эффективности вакцины, поскольку в испытаниях может отсутствовать надлежащая контрольная группа.