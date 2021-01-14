Йошкар-Ола, , 13:01 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 14 января выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9883 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 8575 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 40 человек. 135 жителей республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано три летальных случая, днем ранее скончался один человек из числа пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1173 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 357 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 924 человека, из них у 918 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 76 пациентов, при этом госпитализированы 66 жителей Марий Эл.