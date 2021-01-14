Берн, , 13:03 — REGNUM Чрезвычайный комитет международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу рассмотрит вопрос о паспортах вакцинации для путешественников. Об этом 14 января сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

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"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников», — заявил он на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.

Также Бенеш напомнил, что использование международного сертификата вакцинации — это вопрос, который регулируется международными медико-санитарными правилами. При этом он отметил, что комитет по международным медико-санитарным правилам изучает вопросы, которые связаны с мерами борьбы против коронавируса.

«Данный вопрос также находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня», — добавил Бенеш.

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор программы по чрезвычайным ситуациям ВО) Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавирусной инфекции, о вспышке которой в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года, может оказаться тяжелее первого.