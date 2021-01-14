Элиста, , 12:59 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции сделал министр здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов. Об этом сообщили в ведомстве.

«Только что получил прививку [российской вакциной] «Гам-Ковид-Вак» [торговая марка «Спутник V»]. Самочувствие отличное. Будем продолжать работать. Прививка — это единственный реальный метод, чтобы остановить пандемию», — считает глава республиканского минздрава.

ИА REGNUM сообщало, что в Республике Калмыкия вакцину от вируса SARS-CoV-2 получили 238 человек. Это медицинские работники и педагоги.

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