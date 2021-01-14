Иерусалим, , 13:06 — REGNUM У 9 388 жителей Израиля выявлен коронавирус за минувшие сутки, сообщает Jerusalem Post 14 января.

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По данным израильского минздрава, эта цифра, хоть и не является пиковой, представляет собой одну из самых высоких с начала пандемии. Более 9000 новых случаев выявляется в Израиле третий день подряд. Из более чем 120 000 человек, прошедших скрининг, 7,9% показали положительный результат.

Кроме того, до сих пор остается беспрецедентно высоким число тяжелобольных. Из 1084 человек, находящихся в больнице, почти все — 1063 — находятся в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве, в том числе 273 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Число серьезных пациентов немного снизилось с пика в 1102 человека в начале этой недели. Однако сотрудники больниц вынуждены были открывать новые отделения и воздерживаться от проведения плановых операций, чтобы справиться с нагрузкой.

Более того, за последние сутки в стране погибли 33 человека, в результате чего число погибших достигло 3826. Самое большое количество пациентов, умерших от COVID-19 за один день, было 12 января, когда умерли 49 человек.