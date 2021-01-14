Москва, , 12:56 — REGNUM К концу 2022 года в России может появиться комбинированная вакцина против гриппа и COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

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"К концу следующего [2022] года она [комбинированная вакцина] может появиться», — сказал Гинцбург.

По его словам, технологии уже отработаны специалистами: сперва отрабатываются уже полученные штаммы, затем к исследованиям присоединят актуальные штаммы.

Гинцбург отметил, что клинические испытания такой комбинированной вакцины начнутся в начале 2022 года.