Архангельск, , 12:53 — REGNUM В Архангельской области число переболевших COVID-19 выросло до 41 275 — за последние сутки в регионе выздоровели еще 497 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По данным штаба, 13 января в регионе выявили 258 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших: 65 архангелогородцев, 62 северодвинца, 38 жителей Котласского района, 16 жителей Коношского. По 13 новых случаев выявлено в Каргопольском, Няндомском и Онежском районах, по семь — в Плесецком и Холмогорском районах, по шесть — в Мирном, Приморском и Устьянском районах. Новые заболевшие есть также в Новодвинске, Лешуконском и Ленском районах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 5827 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области массовую вакцинацию от COVID-19 начнут в феврале. Для проведения прививочной кампании организовали 16 пунктов.