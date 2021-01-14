Омск, , 12:52 — REGNUM За сутки в Омской области коронавирус выявлен у 245 человек, сообщили ИА REGNUM 14 января в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 33 615 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 955 человек, в том числе 202 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в регионе было выявлено 240 носителей коронавируса, выздоровели 205 человек.

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