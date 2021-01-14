Антананариву, , 12:58 — REGNUM Во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) предупредили о надвигающемся гуманитарном кризисе на юге Мадагаскара, вызванном тремя годами подряд засухой, и рецессией на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад ВПП.

В документе отмечается, что более 1,3 миллионов малагасийцев, как ожидается, будут страдать от отсутствия продовольственной безопасности.

При продолжающемся росте уровня недоедания семьи прибегают к употреблению плодов тамаринда, смешанных с глиной, чтобы выжить, говорится в докладе.

Оценка, проведенная ВПП в одном городе Амбоасари, показала, что трое из четырех детей отсутствовали в школе — главным образом для того, чтобы помочь своим родителям добыть продовольствие.