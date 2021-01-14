Рязань, , 12:52 — REGNUM Ещё 125 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 14 января, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабоче группе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 122 пациента, пятеро скончались.

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В лечебных учреждениях находятся 511 пациентов с подтверждённым положительным тестом на COVID-19, в том числе шесть детей. В тяжёлом состоянии 70 человек, из них 33 на ИВЛ. Всего в Рязанской области выявлено 19 тыс. 976 носителей инфекции, выздоровели 18 тыс. 157 человек. Показатель заболеваемости составляет 1787,06 на 100 тыс. населения (по РФ — 2380,85 на 100 тыс. населения).

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались пять человек, всего в регионе зарегистрировано 198 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.