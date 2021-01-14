Самара, , 12:55 — REGNUM Центральный военный округ провел учение с передовой группой бригады специального назначения в условиях аномального мороза в Самарской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что лучших военнослужащих спецназа подвергли испытаниям: они совершили марши по пересеченной местности, выполнили боевые стрельбы из пулемётов, установленных на бронированных автомобилях «Тигр», а также сдали нормативы по вождению боевой техники.

Согревались военнослужащие в пунктах обогрева, развернутых на полигоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области столбик термометра опускался ниже — 32 °C.

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