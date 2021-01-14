Тюмень, , 12:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 162 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 января коронавирусом заразились 25 569 человек. Выздоровели 24 002 человека, скончались 223 пациента с COVID-19 (на три человека более, чем днём ранее).