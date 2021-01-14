Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 168 носителей коронавируса. Суточный темп прироста случаев заражения составил 0,54%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С конца марта в регионе зафиксировано 31 176 носителей коронавируса. На 100 тысяч населения приходится 1582,2 случаев заболеваемости.

От COVID-19 оправились 27 548 человек, в том числе 160 — за последние сутки. Жертвой болезни стали 402 человека.