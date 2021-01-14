Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В ковидных госпиталях Новосибирской области в настоящее время развернуто более 4,5 тыс. коек. Пациентами занято — 2,6 тыс. коек. Такие данные на брифинге сегодня, 14 января, привёл министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Госпиталь для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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Министр уточнил, что лечение организовано в необходимом объёме.

Также, по словам Хальзова, продолжается выдача лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся в амбулаторных условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на утро сегодня, 14 января, в регионе выявлено 29 896 случаев заражения коронавирусной инфекции.