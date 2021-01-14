Чебоксары, , 12:45 — REGNUM В Чувашии выявлено более 100 носителей коронавируса, в том числе зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 14 января, с начала пандемии в республике официально выявлен 17 741 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 101. Отметим, что в последний раз сотня случаев выявлялась 5 января, затем суточный прирост не превышал 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 16 003 человек, что составляет 90,2% от общего числа подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки вылечились 78 пациентов.

Кроме того, в Чувашии умерли от COVID-19 ещё 12 человек. Всего с начала пандемии скончались 677 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что Минздрав России разрабатывает новую версию методических рекомендаций по лекарственной ковидной терапии, где особое внимание будет уделено диспансерному наблюдению переболевших COVID-19. После стационарного лечения будет обязательным амбулаторное наблюдение за такими больными.