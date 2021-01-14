Орел, , 12:44 — REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков пристыдил девушку, которая ранее в видеообращении попросила помощи родителям, вероятно, заразившимся коронавирусом, за хождение по барам.

«Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?» — ответил девушке глава региона, прикрепив фотографии с её страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита.

При этом в беседе с «Газета.ру» Клычков добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки и готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан.

Клычков пояснил, что врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у пациентов не подтвердился. При этом губернатор признал наличие задержек с оказанием медицинской помощи в регионе.

По словам советника главы региона Сергея Лежнева, которые приводит РИА Новости, губернатор пристыдил девушку за хождение по барам, потому что она могла быть больна коронавирусом и опасна для окружающих.

«Это не было призывом к морали. Девушка опасается, что её родители могут быть больны, а сама идёт в бар. А если она заразна, если она представляет опасность для окружающих? Именно это и имел в виду губернатор», — пояснил Лежнев.