Красноярск, , 12:44 — REGNUM Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 1925 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 13 января в регионе от коронавирусной инфекции умерли 13 человек.

По состоянию на 14 января в крае выявлено 50 983 носителя коронавируса, выздоровели 46 664 человека.

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