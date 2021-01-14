Севастополь, , 12:42 — REGNUM В Севастополе подтвердили 95 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 14 января опубликовала пресс-служба правительства города. Сутками ранее, 13 января, сообщалось о 93 новых носителях.

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«По состоянию на утро 14 января зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19. 129 человек выписаны после выздоровления. Умерли восемь человек в возрасте от 74 до 93 лет», — уточнили в пресс-службе.

Общее число носителей коронавируса за весь период пандемии в Севастополе достигло 8 034 человек, выздоровели 7287 человек, 302 умерли. На 14 января в стационарах находятся 277 человек с подтверждённым COVID-19, в отделениях для лечения лёгких форм — 217 человек.