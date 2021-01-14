Новосибирск, , 12:40 — REGNUM В Новосибирской области вакцинация препаратом «Спутник V» организована на базе 23 медицинских организаций. В ближайшее время будут открыты еще десять пунктов и сформированы мобильные медицинские бригады. Регион готов к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина о проведении массовой вакцинации против коронавируса. Об этом на брифинге сегодня, 14 января, заявил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

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"Регион уже получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», ожидается, что поставки вакцины будут производиться каждую неделю», — отметил Хальзов.

Министр уточнил, что в регионе организована вся необходимая инфраструктура.