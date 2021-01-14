Уппсала, Швеция, , 12:41 — REGNUM 14 января сотрудники Университетской больницы в Уппсале стали первыми медработниками в Швеции, которые смогли привиться от COVID-19. Об этом сообщили прибывшие в больницу журналисты телеканала SVT.

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«Это начало конца этой очень этой тяжелой пандемии. Приятно, что именно мы делаем сейчас этот первый шаг», — заявила врач Анна Хедберг, первая получившая прививку от COVID-19.

Напомним, что в настоящее время в Швеции иммунизация населения находится на первом этапе, в течение которого от COVID-19 прививают постояльцев домов престарелых и работающий в них персонал.

Однако недавно государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл допустил, что Агентство общественного здравоохранения пойдет на раннюю вакцинацию медиков, с целью их защиты от коронавируса.

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