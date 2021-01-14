Берлин, , 12:43 — REGNUM Распространение нового коронавируса к концу 2021 году удастся взять под контроль. Об этом глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер заявил в ходе пресс-конференции в Берлине 14 января.

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По его словам, контролировать пандемию COVID-19 смогут в конце текущего года. Однако сейчас нужно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов.

Все хотели бы вернуться к норме, к обыденной жизни с минимальными ограничениями, но для этого нужно значительно сократить число тех, кого поражает новый вирус, подчеркнул он.

«Другого пути нет», — сказал Вилер.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Вилер заявлял, что в институте Коха оценивают вероятную продолжительность пандемии в два года. Этот федеральный институт изучает инфекционные и непереносимые болезни и подчиняется минздраву ФРГ.

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