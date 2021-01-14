Кемерово, , 12:32 — REGNUM В Кемеровской области ночью 15 января в некоторых районах ожидается минимальная температура воздуха −30…−34°С. Об этом сообщает кемеровский гидрометцентр.

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В областной столице — Кемерове — завтра, 15 января, ночью прогнозируется −24…−26°С, днём −20…−22°С, ветер западный 3−8 м/с, переменная облачность, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков.

В субботу, 16 января, ночью в регионе ожидается — 20.-25 °С, местами до — 32 °C, днём — до — 15 °C, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег.