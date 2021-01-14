Пермь, , 12:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтвердили смерть десяти человек от коронавирусной инфекции. Еще семь носителей коронавируса скончались от сопутствующих заболеваний, сообщает 14 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксирован летальный исход у 3076 носителей коронавируса. В 1273 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в 940 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье зарегистрировано 34 812 случая заражения коронавирусом.

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