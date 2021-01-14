Орел, , 12:32 — REGNUM У губернатора Орловской области Андрея Клычкова родилась дочь, об этом 14 января в телеграм-канале сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

«Сегодня у нашего губернатора родилась дочка! Семья Клычковых стала многодетная! Рождение ребёнка — это величайшее чудо, которое может случиться в человеческой жизни. Это неземное счастье! Самые искренние и теплые поздравления родителям с рождением замечательной доченьки, маленькой принцессы!» — написал Лежнев.

Андрей Клычков занимает пост губернатора Орловской области с сентября 2018 года, до этого почти год работал с приставкой «врио». В семье главы региона и его супруги уже есть двое сыновей.