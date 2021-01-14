Ухань, Китай, , 12:53 — REGNUM Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ранее прибыла в Ухань для изучения происхождения нового коронавируса, немедленно приступит к работе уже во время 14-дневного карантина, который предусмотрен в Китае для всех прибывающих из-за рубежа. Об этом 14 января сообщает ВОЗ на своей странице в соцсети Twitter.

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В сообщении напоминается, что ранее изучающая происхождение SARS-CoV-2 международная группа из 13 ученых прибыла в административный центр китайской провинции Хубэй — Ухань

«Эксперты начнут свою работу немедленно во время двухнедельного карантина, установленного для приезжающих из-за границы», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что еще два эксперта группы на настоящий момент находятся в Сингапуре и там они заканчивают проходить тесты на коронавирус.

«Все члены группы прошли многочисленные ПЦР-тесты, получив отрицательные результаты, а также тесты на наличие антител к COVID-19 в своих родных странах», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа ВОЗ прибыла в город Ухань для того чтобы установить причины происхождения нового коронавируса.