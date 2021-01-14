Нур-Султан, , 12:30 — REGNUM В Казахстане снизят тарифы на питьевую воду для жителей сельской местности. Соответствующие поправки в Водный кодекс республики одобрили депутаты Сената Казахстана.

В настоящее время тарифы на питьевую воду для сельчан выше, чем для горожан. Это связано с отдаленностью населенных пунктов, низкой плотностью населения и высокой стоимостью строительства инфраструктуры.

Согласно законопроекту, государство выделит субсидии на водоснабжение в сельской местности. Кроме того, одобрен новый механизм утверждения тарифов — эти полномочия получили местные представительные органы власти.

Отмечается, что тарифы для сельских жителей не должен превышать среднего значения по региону. Минимальная стоимость одного кубометра воды в Казахстане составляет 15 тенге (2,63 рубля).