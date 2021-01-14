Севастополь, , 12:27 — REGNUM Резкое похолодание, осадки в виде дождя и снега прогнозируют в Севастополе 14−17 января, сообщили в пресс-службе правительства города. Дорожников региона перевели на усиленный режим работы.

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«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Севастополе с сегодняшнего вечера и на всю ближайшую неделю, понижением температуры до — 8 °C, осадками в виде дождя и снега, ГБУ «Севастопольский Автодор» перешел на усиленный режим работы по зимнему содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения», — сообщили в пресс-службе.

В городе в ближайшие сутки на дороги будет выведено 14 единиц специальной дорожной техники, заготовлено 4,6 тыс. тонн противогололедного материала. Район выполнения работ включает 270 км внутригородских дорог и 350 км загородных трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили о резком, до 15 градусов мороза, в Крыму. Аномальные холода также могут задержаться до конца недели.