Стокгольм, , 12:31 — REGNUM Согласно оценке Ричарда Бергстрём, отвечающего за проведение вакцинации населения Швеции от COVID-19, объем потока вакцин в страну резко увеличился за последнее время. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«В период рождественских праздников мы получили от Pfizer только 10 000 доз вакцины. Теперь мы получаем 100 000 в неделю. Затем мы увеличим количество до 300 000 доз в неделю. А с апреля в совокупности, когда мы одобрим еще несколько вакцин, мы будем получать 500 000 доз в неделю. Это очень много», — заявил Бергстрём.

Ожидается, что к весне 2021 года на территории Евросоюза, а следовательно, и Швеции, граждане смогут привиться от COVID-19 вакцинами пяти различных производителей.

«То есть если суммировать, то у нас будет достаточно доз, чтобы вакцинировать всех желающих жителей Швеции до наступления лета», — отметил Бергстрём.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции местные власти не следят за исполнением закона о пандемии – SR

Читайте развитие сюжета: Первая стадия вакцинации от COVID-19 в Швеции проходит успешно – SVT