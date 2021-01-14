Саранск, , 12:25 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1971 года рождения поступил в Республиканскую клиническую больницу №4 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя субтотальная пневмония. В числе сопутствующих патологий — сахарный диабет.

Также умер пациент Республиканской инфекционной клинической больницы. При госпитализации мужчине 1953 года рождения был поставлен аналогичный диагноз, в качестве осложнения указана внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония. Сопутствующее заболевание — гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 108 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января выявили 82 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 83 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 682 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2384 человека.

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