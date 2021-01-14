Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 392 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 января. Накануне сообщалось о 389 новых носителях инфекции.

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Новые случаи заражения установлены в 44 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (160), Новошахтинск (13), Батайск (12) и Семикаракорский район (11). Возросло число заболевших COVID-19 людей в возрасте от 66 лет (около 30%), 3,3% новых носителей коронавируса — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 57 тыс. 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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