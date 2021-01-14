Саратов, , 13:03 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 14 января число летальных исходов возросло до 459 случаев. За сутки скончались еще семь пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и трое мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

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Возраст погибших от 45 до 78 лет. Все они имели сопутствующие заболевания различной степени тяжести.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области, по информации на 14 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 38 944 человек, за сутки инфицированы еще 249 жителей. Накануне заболели 252 саратовца. Всего выздоровели с начала наблюдения 33 419 человек, за сутки — 263 пациента. Общая доля выздоровевших составляет более 85,8%.

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